Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, taktik programının yer aldığı uygulamalar ile tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için akşam saatlerinde uçakla Ankara'ya gidecek.
Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
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