Beşiktaş Gignac'ı Cenk Tosun'un yerine düşünüyor

Meksika Ligi ekiplerinden Tigres’te forma giyen Andre-Pierre Gignac için Beşiktaş iddiaları devam ediyor. Fransız basınında dün yer alan haberlere göre 31 yaşındaki futbolcunun sezon sonu için Siyah-Beyazlılar’la anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek Haziran ayında sona erecek Fransız golcünün imzaya yakın olduğu belirtildi.