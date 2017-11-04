Beşiktaş Gignac'ı Cenk Tosun'un yerine düşünüyor
Meksika Ligi ekiplerinden Tigres’te forma giyen Andre-Pierre Gignac için Beşiktaş iddiaları devam ediyor.
Meksika Ligi ekiplerinden Tigres’te forma giyen Andre-Pierre Gignac için Beşiktaş iddiaları devam ediyor. Fransız basınında dün yer alan haberlere göre 31 yaşındaki futbolcunun sezon sonu için Siyah-Beyazlılar’la anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek Haziran ayında sona erecek Fransız golcünün imzaya yakın olduğu belirtildi.
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