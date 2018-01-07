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Beşiktaş, golcü yıldız Iheanacho ile yakından ilgileniyor

Beşiktaş'tan 23 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine gelecek isim ise belli oldu: Kelechi Iheanacho

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Beşiktaş'tan 23 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine gelecek isim ise belli oldu: Kelechi Iheanacho
 
Premier Lig'de sezon başında 27.7 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Leicester City'e transfer olan Kelechi Iheanacho, Beşiktaş yolunda.
 
Yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 9'u Premier Lig olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
 
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında, sakat oyuncuların çok olduğu dönemde, Manchester City'de gösterdiği performansla adeta kurtarıcı olan Kelechi Iheanacho, Leicester City'de ise umduğunu bulamadı.
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin Londra seyahatinde Kelechi Iheanacho transferi için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.
 
Siyah-Beyazlı idareciler genç golcüyü kiralama formülü ile takıma kazandırmak istiyor.
 
Leicester'a 1.5 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklifi eden Fikret Orman, Anderson Talisca'da olduğu gibi bir yol izlemek istiyor. (Fanatik)

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