Beşiktaş, Göztepe karşısında mutlak 3 puan istiyor

Süper Lig 28. haftasından Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Ali Şansalan dördüncü hakem olacak.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma BeIN Sport 1 kanalından yayınlanacak.Ayrıca bu karşılaşmnın canlı anlatımını STAR.COM.TR'den takip edebilirsiniz.

Beşiktaş ile Göztepe, arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 20 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki ekip arasındaki son 20 maçtan 10'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig'de İstanbul'da en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. İnönü Stadı'nda 2 Mart 2003 tarihinde oynanan ve Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada siyah-beyazlılar 7-3 galip geldi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi.

Öte yandan Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi. Söz konusu dönemde İzmir ekibi 2 galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE'DE CEZALI VE EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, cezası nedeniyle bu maçta da yok. Portekizli oyuncu gelecek hafta oynanacak Akhisarspor maçında forma giyebilecek.

Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup bu maçta yoklar. Vagner Love ise sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalacak.

Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Güneş, son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek.

Göztepe'de cezalılar Yoan Gouffran ve Milos Kosanovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Adama Traore'nin oynayıp oynamayacağı daha sonra belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Necip, Talisca, Lens, Babel, Negredo

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Schwechlen, Tanju, Castro, Poko, Halil, Scarione, Rotman, Demba Ba