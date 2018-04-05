Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana izinli Fabricio Agosto Ramirez ile sakatlığı bulunan Vagner Love katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ile kademeli olarak takıma katılması planlanan Gökhan Töre, takımdan ayrı koşu yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, ikinci bölümde çeşitli oyunların yer aldığı uygulamalar gerçekleştirdi.

Daha sonra 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcular, taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.