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Beşiktaş hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı

Beşiktaş, Avusturya kampında Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı.

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Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk ciddi hazırlık maçında Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Şenol Güneş Tolga, Adriano, Necip, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Love ilk 11'i ile sahaya çıktı. Mücadelenin 27. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Vagner Love'un sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda top az farkla dışarı gitti. İkinci yarıda değişikliklere giden Şenol Güneş, Oyuna Gökhan Töre, Larin, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek'i oyuna soktu. İlerleyen dakikalarda ise yeni transfer Dorukhan Toköz ile Orkan Çınar ve Fatih Aksoy oyuna dahil oldu. Karşılaşama golsüz eşitlikle sona erdi.

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