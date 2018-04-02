Beşiktaş, hentbolda üst üste 10. kez şampiyon oldu

Ligin 23. haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, peş peşe bulduğu gollerle maça başladı. Kısa sürede üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Beşiktaş Mogaz, mücadelenin ilk yarısını 16-14 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, maçı 32-26 kazanarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla toplamda 14. kez şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, ligde üst üste 10. kez ipi göğüsledi.

(AA)