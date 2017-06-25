ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Holger Badstuber'i alternatif olarak elinde tutuyor

Beşiktaş, Alman stoperi transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Marcelo’nun Lyon’a transferolması halinde Bayern Münih’le yolları ayrılan 28 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmayı planlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Stoper transferinde şimdilik Pepe’ye odaklanan Beşiktaş’ın, Marcelo ve Mitrovic’in de takımdan ayrılması durumunda ikinci bir savunmacıyı daha transfer edebileceği ortaya çıktı. Daha önce Mangala, Vida ve Gustavo Gomez gibi isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Alman oyuncu Holger Badstuber ismini de bir kez daha gündemine taşıdı.

Bundesliga’da geçtiğimiz sezon kiralık olarak Schalke forması giyen ve 2009’dan bu yana top koşturduğu kulübü Bayern Münih’le sözleşmesi biten 28 yaşındaki Badstuber için siyah-beyazlıların ciddi bir araştırma içinde olduğu aktarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in onay verdiği isimlerden biri olan solak stoper bonservis bedelinin bulunmaması nedeniyle de çok cazip bir isim olarak değerlendiriliyor.

Badstuber’e uzun süreli sözleşme imzalatmak isteyen siyah-beyazlılar, Marcelo’nun Lyon’a transfer olması halinde Alman futbolcuyu renklerine bağlayacak. 

12 maçta oynadı

Beşiktaş’ın, Marcelo’nun takımda kalması durumunda bile Badstuber’i transfer edebileceği belirtildi. 2016-17 sezonunda ara transfer döneminde Schalke’ye kiralık giden tecrübeli futbolcu 12 maçta görev yaptı. Bayern Münih alt yapısından yetişen ve 2009’da A takıma yükselen Holger Badstuber, kırmızı-beyazlı takımda 177 maça çıktı ve 2 gol attı. Başarılı oyuncu, Almanya Milli Takımı’nda ise 31 kez görev yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA