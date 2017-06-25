Beşiktaş, Holger Badstuber'i alternatif olarak elinde tutuyor

Stoper transferinde şimdilik Pepe’ye odaklanan Beşiktaş’ın, Marcelo ve Mitrovic’in de takımdan ayrılması durumunda ikinci bir savunmacıyı daha transfer edebileceği ortaya çıktı. Daha önce Mangala, Vida ve Gustavo Gomez gibi isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Alman oyuncu Holger Badstuber ismini de bir kez daha gündemine taşıdı.

Bundesliga’da geçtiğimiz sezon kiralık olarak Schalke forması giyen ve 2009’dan bu yana top koşturduğu kulübü Bayern Münih’le sözleşmesi biten 28 yaşındaki Badstuber için siyah-beyazlıların ciddi bir araştırma içinde olduğu aktarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in onay verdiği isimlerden biri olan solak stoper bonservis bedelinin bulunmaması nedeniyle de çok cazip bir isim olarak değerlendiriliyor.

Badstuber’e uzun süreli sözleşme imzalatmak isteyen siyah-beyazlılar, Marcelo’nun Lyon’a transfer olması halinde Alman futbolcuyu renklerine bağlayacak.

12 maçta oynadı

Beşiktaş’ın, Marcelo’nun takımda kalması durumunda bile Badstuber’i transfer edebileceği belirtildi. 2016-17 sezonunda ara transfer döneminde Schalke’ye kiralık giden tecrübeli futbolcu 12 maçta görev yaptı. Bayern Münih alt yapısından yetişen ve 2009’da A takıma yükselen Holger Badstuber, kırmızı-beyazlı takımda 177 maça çıktı ve 2 gol attı. Başarılı oyuncu, Almanya Milli Takımı’nda ise 31 kez görev yaptı.