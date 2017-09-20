Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gönlümden geçen derbiyi 2-1 veya 1-0 kazanmak

"HER MAÇ DERBİ, FENERBAHÇE MAÇI..."

Derbiyle ilgili görüşü sorulan Ahmet Nur Çebi, ''Çok fazla bir heyecanımız kalmadı artık. 6 sene oldu sonuçta. Derbi sonuçta ama. Bu sezon, diğer takımlar da çok güçlü. O yüzden her maçı derbi olarak görüyorum. Fenerbahçe maçı tabi derbidir ama bana göre her maç derbi. Başarıya bu bakış açısıyla ulaşırız." dedi.

''DERBİNİN TEK ÖZELLİĞİ...''

Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarına devam eden Çebi, "Fenerbahçe ile özel bir rekabet var, bir tek özelliği bu. Artık bu derbiler hoş hava içerisinde, saygılı ortamda oynanmalı. Herkesin herkese sevgi ve saygı dolu yaklaştığı, kimsenin kimseyi incitmediği, hakemlerin konuşulmadığı bir derbi olmasını, bu derbinin de diğer derbilere örnek olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

''DERBİ'DE 2-1 VEYA 1-0..."

Skor tahmini olup olmadığı sorulan siyah-beyazlı yönetici "Büyük ihtimalle Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Perşembe günü İl Güvenlik Kurulu'nda karar verilecek. Daha ligin başındayız. Galibiyet 3 puan, mağlubiyet 0 puan olduğu yerde 8 puanlık fark çok önemli değil. Gönlümden geçen 2-1 veya 1-0 kazanmak. 3 puan bizim olsun da..." açıklamasını yaptı.

''AYKUT KOCAMAN, TAKIMI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR''

Uzun süredir Kadıköy deplasmanında kazanamadıkları hatırlatılan Çebi "Her şeyin bir başlangıcı vardır. İnşallah bu derbide başlangıç yapar ve kazanırız. Fenerbahçe çok önemli bir camia. Yaptıkları transferler de ortada. Çok iyi transferler yaptılar. Aykut Kocaman, bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda önemli bir rakibidir." dedi.

''FİNAL, FENERBAHÇE MAÇINDAN DAHA ÇOK HEYECANLANDIRDI''

2019 Süper Kupa Finali'ne Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacak olması hakkında da konuşan Çebi "Biz bu stadı yapmak için çok uğraştık. Çok keyif aldık. Beşiktaş, sonunda Türkiye'ye malolmuş bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım. Avrupa'da bir final gelmesi de sevincimizi, onurumuzu katlayacak. Türkiye için hayırlı olsun. UEFA'nın finali bize vermesi, Fenerbahçe derbisinden daha çok heyecanlandırdı" diye konuştu.

Son olarak takımdaki rekabetle ilgili de görüşlerini dile getiren siyah-beyazlı yönetici "Saygılı ve sevgili olduktan sonra rekabet, her zaman olumlu sonuç verecektir. Hocaları adaletli. Onlar da bunu bildikleri için takıma olumlu anlamda yansıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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