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Beşiktaş ile Mainichi-Sponichi Group anlaşmasının altından 'Tsubasa Ozora çizgi film' projesi çıktı

İki gün önce Beşiktaş ile Mainichi-Sponichi Group anlaşmasının detayları ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın iş ortaklığı anlaşması yaptığı Japon medya devi Mainichi, dünyaca ünlü Tsubasa gibi, siyah beyazlılar için de çizgi film karakteri üretmeyi planlıyor. Geçen yıl Çin'de hazırlık maçı yaparak uluslararası pazarlara açılma hamlesini başlatan Beşiktaş, dün yeni bir adım daha attı. Siyah beyazlılar, Japonya'nın köklü medya kuruluşlarından olan Mainichi-Sponichi Group ile global medya iş ortaklığı anlaşması imzaladı.

Vodafone Park'taki törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Mainichi Yönetim Kurulu Üyesi Takeo Iwasawa katıldı. Anlaşmayla Beşiktaş'ın Japonya'da tanıtımı yapılacak ve dünyaca ünlü Tsubasa Ozora çizgi filminin benzerleri hayata geçirilecek. 

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