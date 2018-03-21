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Beşiktaş ile Oğuzhan Özyakup arasında yeni sözleşme krizi yaşanıyor

Son haftalarda ilk 11’deki yerini kaptıran Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için 3 milyon Euro maaş ve 2.5 milyon Euro da imza parası istedi. Bu taleplere olumsuz karşılık veren Başkan Fikret Orman, oyuncusuyla milli ara sonrasında özel olarak görüşecek.

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Siyah-Beyazlılar’da sözleşme krizi yaşanıyor... Kulüple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan’la 5 yıllık anlaşma sağlayan ve sonrasında Oğuzhan Özyakup’la yapılan ön anlaşmayı resmileştirmek için düğmeye basan yönetim, büyük bir şok yaşadı. Son haftalardaki performansı eleştirilen Oğuzhan Özyakup’un, sözleşme imzalamak için yeni taleplerde bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal’ın yeni kontrat için 2.5 milyon Euro’dan (12 milyon TL) 5 senelik anlaşma önerdiği Ozzie, bu teklifin 3 milyon Euro’ya (14.4 milyon TL) çekilmesini talep etti. Ek olarak Oğuzhan’ın, menaceri aracılığıyla kulüpten 2.5 milyon Euro da (12 milyon TL) imza parası istediği öğrenildi.
 
Başkan’ın teklifi belli 
 
Oğuzhan Özyakup’la arası her zaman iyi olan Başkan Fikret Orman’ın, yönetici kurmayları aracılığıyla kendisine iletilen bu taleplere olumsuz karşılık verdiği kaydedildi. Orman’ın, Tolgay Arslan’a verildiği gibi 2.5 milyon Euro’luk maaşta ısrarcı olduğu ve imza parasına da kesinlikle karşı olduğu bildirildi. Başkan’ın, milli ara dönüşü oyuncusuyla bu konuyu özel olarak görüşeceği kaydedildi.
 
Ortalaması 60 dakika
 
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 karşılaşmada 1882 dakika sahada kalan Oğuzhan, ortalama 60 dakika süre alabilmişti. Son haftalarda ilk 11’deki yerini Tolgay’a kaptıran Oğuzhan’ın, bu durumdan dolayı mutsuz olduğu konuşuluyor. Öte yandan Ozzie’yle ilgilenen birkaç kulübün olması sebebiyle menacerinin, ‘imza parası’ kozunu kullandığı belirtildi.
 
(Fanatik)

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