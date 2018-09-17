Beşiktaş İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun sözleşmesini resmen feshetti
Beşiktaş İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun sözleşmesini resmen feshetti
Beşiktaş İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun sözleşmesini feshetti. (Bein Sports)
Beşiktaş İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun sözleşmesini feshetti. (Bein Sports)
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