Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş istedi Antalyaspor alıyor! Harun Alpsoy...

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle 5. sıraya kadar yükselen Antalyaspor, devre arası transfer döneminde bir ismi daha renklerine katmak üzere.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırmızı-beyazlı takım Sandro, Salih Dursun ve El Kabir’in ardından İsviçre Genç Milli takım oyuncusu Harun Alpsoy ile prensipte anlaştı.
 
Grasshoppers takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu, orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Harun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Antalyaspor’a imza atması bekleniyor.
 
Hava topu hakimiyeti, isabetli pas becerisi ve top tekniği ile dikkkat çeken Harun ile geçtiğimiz yıl Beşiktaş ilgilenmişti. (Ajansspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA