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Fenerbahçe Taison'ın kulübü Shakhtar'la anlaştı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı yıldız Taison'ın kulübü Shakhtar Donetsk'le 3 milyon euroya anlaştı.

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Sarı-lacivertli kulüp bir süredir peşinde olduğu Shakhtar Donetsk'li Taison'u da bünyesine katmaya çok yaklaştı. Fenerbahçe, Ukrayna kulübüyle yaptığı son görüşmede Brezilyalı sol kanat oyuncusu için 3 milyon euro önerdi. Shakhtar yönetimi, teknik direktörleri Fonseca'nın "Satılmasını istemiyorum" demesine rağmen teklifi kabul etti. Ancak Çin, Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan 28 yaşındaki Taison F.Bahçe'ye henüz "evet" demese de birkaç gün içinde ikna edileceği görüşü hakim.

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