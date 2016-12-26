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Taison ara transferde Fenerbahçeli olacak

İddia, Brezilya basınından geldi. Sarı-lacivertlilerin, Ukrayna ekibinin kontratını uzatmayı düşünmediği 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuna ocak ayı içinde imza attıracağı duyuruldu.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Shakhtar Donetsk'li Taison'la ilgili Brezilya basını hayli iddialı bir habere imza attı. Goal.com/br, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu renklerine katmaya hazırlandığı ileri sürdü.
 
TRANSFER BÜTÇESİ 7 MİLYON EURO
 
Haberde, Fenerbahçe'nin ocak ayı içinde Taison'a imza attıracağı, Shakhtar'ın, kontratı sezon sonu biten Brezilyalı yıldızı bedava kaybetmektense Fenerbahçe ile anlaşma yoluna gideceği vurgulandı. Haberin detayında ise sarı-lacivertli kulübün devre arası transfer bütçesinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı
 
Yönetici Ali Yıldırım'ın, önceki hafta İstanbul'da oyuncunun avukatı Paulo Bordonaro ile bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Yıldırım, İtalyan avukata önceliklerinin Taison'u kiralamak olduğunu bildirmiş, şartların uymaması halinde oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedelsiz renklerine katmak istediklerini söylemişti.
 
2 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen da bu sezon toplam 20 maça (12'si lig, 8'i Avrupa) çıktı, 7 gollük bir performans sergiledi. Daha önce Beşiktaş'ın da teklif sunduğu Taison'un sözleşmesini uzatmak istemeyen Ukrayna ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde sambacıya devre arasında yol verebileceği ileri sürülmüştü.

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