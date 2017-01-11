Beşiktaş istedi, ikinci lige gidiyor!
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da radarına giren Fernando Torres, İngiltere Championship takımlarından Newcastle United'a transfer oluyor.
Marca ve El Mundo Deportivo’da yer alan haberlere göre Newcastle menajeri Rafael Benitez, Torres’i ısrarla istiyor.
Benitez ve Torres, daha önce hem Liverpool hem de Chelsea’de birlikte çalışmışlardı. Tecrübeli golcü, bu sezon Atletico Madrid’le 18 maçta forma giyerken yalnızca 3 gol atabildi.
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