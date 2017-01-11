Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş istedi, ikinci lige gidiyor!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da radarına giren Fernando Torres, İngiltere Championship takımlarından Newcastle United'a transfer oluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marca ve El Mundo Deportivo’da yer alan haberlere göre Newcastle menajeri Rafael Benitez, Torres’i ısrarla istiyor.
 
Benitez ve Torres, daha önce hem Liverpool hem de Chelsea’de birlikte çalışmışlardı. Tecrübeli golcü, bu sezon Atletico Madrid’le 18 maçta forma giyerken yalnızca 3 gol atabildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
338 el halk için kalktı

338 el halk için kalktı

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Taklit ürünleri yapan, satan, ithal ve ihraç edenlere ağır cezalar geliyor

Taklit ürünleri yapan, satan, ithal ve ihraç edenlere ağır cezalar geliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA