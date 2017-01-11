Menajeri açıkladı! 'Galatasaray Lombaerts ile ilgileniyor'
Lombaerts, fazla forma şansı bulamaması nedeniyle Zenit’ten ayrılmak istiyor.
Galatasaray ile anılan Zenit'in Belçikalı stoperi Nicolas Lombaerts'in menajeri konuştu. Rus basınına açıklamalarda bulunan Lombaerts'in menajeri Santosh Verhulst, "Daha önce Beşiktaş ilgilenmişti. Şu anda da Galatasaray ilgileniyor. Bu gerçeği saklamayacağım. Ancak sarı-kırmızılı takımdan henüz resmi bir teklif almadık. İlk etapta Zenit ile anlaşmaları gerek. Şu anda Galatasaray ile Zenit yönetimi arasında bildiğim bir temas yok ama işler her an değişebilir" ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
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