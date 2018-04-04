Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş izleme heyeti Portekiz Ligi'ni takip ediyor

Oğuzhan ve Talisca’nın ayrılma ihtimaline karşı Kartal’ın hocaları hafta sonu Portekiz’de 4 maç izlediler.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ, yeni sezon için temkinli davranıyor. Bir yandan Oğuzhan’ı kulüpte tutup, Talisca’nın da bonservisini almak için çalışan Siyah-Beyazlılar, diğer yandan da bu oyuncuların gitme ihtimali üzerine alternatif isimlere yoğunlaşıyor. Portekiz basınının bu yöndeki iddiası oldukça ilginç. 

CHAVES, TONDELA

Portekizliler bu hafta sonu oynanan Braga-Sporting Lizbon maçında Beşiktaş ajanlarının tribünlerde yerini aldığını ve bazı oyuncular hakkında not tuttuğunu yazdı. Portekizliler Beşiktaş’ın Portekiz’de orta sıralarda bulunan bazı takımları da takibe aldığını yazdı. Chaves, Tondela ve Boavista gibi takımlardan Beşiktaş’ın oyuncu izlediği de dile getirildi.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akkuyu Nükleer Santralin temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Santralin temeli atıldı

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA