Beşiktaş izleme heyeti Portekiz Ligi'ni takip ediyor

BEŞİKTAŞ, yeni sezon için temkinli davranıyor. Bir yandan Oğuzhan’ı kulüpte tutup, Talisca’nın da bonservisini almak için çalışan Siyah-Beyazlılar, diğer yandan da bu oyuncuların gitme ihtimali üzerine alternatif isimlere yoğunlaşıyor. Portekiz basınının bu yöndeki iddiası oldukça ilginç.

CHAVES, TONDELA

Portekizliler bu hafta sonu oynanan Braga-Sporting Lizbon maçında Beşiktaş ajanlarının tribünlerde yerini aldığını ve bazı oyuncular hakkında not tuttuğunu yazdı. Portekizliler Beşiktaş’ın Portekiz’de orta sıralarda bulunan bazı takımları da takibe aldığını yazdı. Chaves, Tondela ve Boavista gibi takımlardan Beşiktaş’ın oyuncu izlediği de dile getirildi.

(Aksam)