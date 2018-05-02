Beşiktaş, Javier Hernandez'e imza attırmak için girişimlere başladı

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Javier Hernandez'den siyah-beyazlı ekibe güzel bir haber geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında yer alan Javier Hernandez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ESPN'nin haberine göre, Javier Hernandez, Dünya Kupası'ndan sonra West Ham ile yollarını ayıracak.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE!

Devre arasında West Ham'dan ayrılmak isteyen ama şartlar oluşmayınca kulüpte kalan Javier Hernandez'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş, Ocak ayında Negredo'yu transfer etmeden önce uzun süre Hernandez'i transfer etmek için uğraşmış ama bir sonuca varamamıştı.

Javier Hernandez'in ayrılık kararının ardından, Negredo'dan memnun olmayan siyah-beyazlı yönetiminin sezon sonunda yeniden devreye gireceği öne sürülen iddialar arasında.

Yıldız oyuncu bu sezon West Ham formasıyla Premier Lig'de 28 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Meksikalı futbolcunun kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(Fotomaç)