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Beşiktaş Joe Hart için girişimlere başladı

Kalede Fabri ve Tolga Zengin seçenekleri bulunan Beşiktaş, Joe Hart içinde girişimlere başladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir transfer harekatı gündemde. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarak daha üst turlara çıkmak isteyen siyah beyazlılar, kaleye takviye yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş bu doğrultuda bir süredir, Şampiyonlar Ligi'nde 40 maça çıkan İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgileniyor.

Fabri için Olympiakos'tan 3 milyon euro'luk teklif gelirken, Beşiktaş yönetimi Fabri'ye 5 milyon, Boyko'ya 2.5 milyon euro'luk bir teklif çıkması halinde, Şampiyonlar Ligi için Manchester City'nin Torino'da kiralık oynayan 30 yaşındaki İngiliz kalecisi Hart'ı transfer edecek.

(Fotomaç)

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