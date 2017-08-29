Beşiktaş Jose Sosa bombasını patlatıyor hem de bedavaya

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunduğu Jose Sosa ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Savunmaya takviye konusunda uzun süredir Vida’ya yoğunlaşan fakat eski yıldızı Jose Sosa’yı da gündeminde tutan Beşiktaş Yönetimi, bedava gelmesi durumunda Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İlk etapta kadro şişkinliği nedeniyle bu transferi düşünmeyen yönetimin, teknik heyetin de sıcak bakması nedeniyle Sosa ismi üzerinde daha da ciddi durmaya başladığı ortaya çıktı.

Ocak ayı için imza attırılan Vida’yı öne çekmek isteyen siyah-beyazlı yönetimde bazı isimler “bütçenin zorlanması durumunda gerekirse Hırvat stoperin devre arasına bırakalım” önerisini getirdi. Milan’da kadro dışı bırakılan Sosa’nın bedelsiz gelmesi halinde Vida’yı devre arasında bonservis ödemeden transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in tercihine göre rotasını çizecek.

(Milliyet)