Beşiktaş, Jose Sosa ile ön görüşme yaptı

Transfer piyasasında hareketlilik artarken, şu ana kadar sattığı ya da satacağı oyuncularla gündemde olan Beşiktaş, artık atağa kalkmış durumda. Her mevkiye takviye planlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemindeki son isim ise hayli tanıdık bir yıldız; Jose Sosa. Kartal'dan Milan'a, İtalyan ekibinden de Trabzonspor'a giden Arjantinli için en üst seviyede görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

HERKES KAZANACAK

Yılda 5 milyon Euro (28 milyon TL) kazanan ve kulüp tarafından istenen indirimi kabul etmeyen Sosa için tarafların üzerinde konuştuğu formül, maliyeti ortak karşılamak.

Şu an için çok özel bir durum olmaması halinde Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızlarını elinden çıkarmayı düşünmeyen Trabzonspor, Sosa'da ise kapıyı hep açık tutuyor. Hem kulüplerin hem de oyuncunun sıcak baktığı formül üzerinde gelecek hafta son görüşmelerin yapılacağı ve konunun netlik kazanacağı belirtildi. Trabzonspor kampında olan Sosa da 2 takım arasında yapılacak final temasının sonucunu bekliyor.

(Fanatik)