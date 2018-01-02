Beşiktaş Juan Palacios'a resmen imza attırdı

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Japan, Kolombiyalı basketbolcu Juan Palacios ile 1.5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

1985 doğumlu, 206 cm boyundaki Juan Palacios power-forvet ve pivot mevkilerinde görev alabiliyor. Kolombiyalı basketbolcu en son Litvanya'nın Neptunas Klaipeda takımında forma giydi. Juan Palacios daha önce Pınar Karşıyaka ve Tofaş'ta da forma giymişti.

Juan Palacios kimdir?

11 Mayıs 1985 Kolombiya doğumlu olan Juan Palacios, 206 cm boyunda olup power-forvet ve pivot pozisyonlarında görev alabilmektedir.

Louisville koleji mezunu olan Juan, ilk Avrupa deneyimini 2008-09 sezonunda İspanya'nın CB Vic takımında yaşamıştır.

2009-10 sezonunda yine İspanya'nın La Palma takımında forma giyen başarılı basketbolcu, burada sezonun en iyi ilk beşine seçilmiştir. La Palma forması altında 34 lig maçına çıkan Kolombiyalı basketbolcu, 13.1 sayı, 6.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla parkeden ayrılmıştır.

2010-11 sezonunda da La Palma takımında forma giyen Palacios, burada 29 lig maçında; 16.8 sayı, 6.5 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla görev aldı ve sezonun en iyi 2. skoreri seçildi.

2011-12 sezonunda İspanya'nın Gran Canaria takımında forma giyen tecrübeli uzun, 31 lig maçında; 7.6 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2012-13 sezonunu Fransa'nın JSF Nanterre takımında forma giyen basketbolcu, burada 22 lig maçına çıktı ve 7.4 sayı, 4.6 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

2013-14 sezonunda Litvanya'nın Lietuvos Rytas takımında forma giyen Juan Palacios, VTB liginde 24 maçta (13.3s-6.5rb-2as), Litvanya liginde ise 26 karşılaşmada (14.4s-6.7rb-2.1as) görev aldı. Euroleague'de ise 13 maça çıkan Palacios; 10.1 sayı, 6.2 ribaund, 1.6 asist ve 1.1 blok ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2014-15 sezonunda ülkemizde Pınar Karşıyaka forması giyen başarılı basketbolcu, 40 lig maçında görev aldı ve 11.9 sayı, 6.7 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla görev aldı. Eurocup'ta ise 20 maçta forma giyen Palacios; 14.2 sayı, 6.7 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

2015-16 sezonunda da kariyerine Pınar Karşıyaka'da devam eden basketbolcu 11 lig maçında görev aldı ve 8.6 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Euroleague'de ise 9 maçta parkeye çıkan Juan; 8.3 sayı, 4.2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

2016-17 sezonu Şubat ayında Tofaş ile sözleşme imzalayan basketbolcu, burada 13 lig maçında 4.6 sayı, 3.6 ribaund ve 1.8 ortalamalarıyla görev aldı.

Son olarak 2017-18 sezonuna Neptunas Klaipeda'da başlayan Juan Palacios burada 17 maçta görev aldı ve 15.2 sayı, 6.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynadı.