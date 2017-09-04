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Beşiktaş, Juventus'un sağ beki Stephan Lichtsteiner ile ilgileniyor

Sağ bek Andreas Beck'i Stuttgart'a satan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

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İtalyan medyasında yer alan habere göre siyah beyazlı ekip, Juventus'un İsviçrelisi Stephan Lichtsteiner ile ilgileniyor. Bu transfer için Juventus'un kapısını çalan Beşiktaş'ın 8 Eylül'e kadar bu transferi bitirmesi bekleniyor.
 
2011'den bu yana Juventus forması giyen 33 yaşındaki oyuncu Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemişti.
 
Juventus onun yerine Galatasaray'ın gündemindeki Kwadwo Asamoah'ı listeye dahil etmişti. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün de sakatlığı devam ediyor. Şu anda Beşiktaş'ta Gary Medel, Necip Uysal, Adriano gibi isimlerin sağ bekte değerlendirebileceği konuşuluyor.
 
Beşiktaş'ın gündeminde Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz da bulunuyordu. (Ajansspor)

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