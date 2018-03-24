Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi'ni 74-63 mağlup etti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 74-63 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 74-63 yendi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Tekin Özübir, Uygar Kurt, Hande Öztürk
Beşiktaş: Burcu Çiğil 17, Kübra İmren Siyahdemir 13, Mosby 8, Wheeler 13, Radosavljevic 11, Meltem Avcı, Sevgi Uzun 2, Gonca Karataş, Elif Bayram, Zellous 7, Esra Erden Atacan 3, Nur Nihan Dabakoğlu
İstanbul Üniversitesi: Miray Şahin Yıldırım 3, Pop 30, Gardner 13, İlayda Güner 10, Aisha Mohammed 2, Ayşe Okul 3, Kardelen Gezgin 2, Hande Güven
1. Periyot: 20-8
Devre: 34-34
3. Periyot: 54-50
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