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Beşiktaş, kaleci Loris Karius'u 2 yıllığına kiraladı

Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Karius'un kiralanması konusunda Liverpool ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş, Loris Karius transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Liverpool'un Alman kalecisini 2 yıllığına kiralamak için İngiliz kulübüyle büyük oranda anlaşmaya vardı.

2 yıllık anlaşma, 2 milyon euro

Fabri'nin Fulham'a transferi sonrası kaleci arayışına başlayan Beşiktaş, bir süredir Loris Karius için temaslarda bulunuyordu. Liverpool ile yapılan son görüşmeden olumlu sonuç alan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Alman kaleciyi 2 yıllığı 2 milyon euro karşılığında kiralamak için sona yaklaştı.

Resmi açıklama bekleniyor

Transferle ilgili son detayların sonuca ulaşmasının ardından, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Stuttgart altyapısında yetişen Loris Karius, 16 yaşında Manchester City'nin 18 yaş altı takımına transfer oldu. 2011'de Mainz'ın kadrosuna kattığı Karius, 2016'da 6 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer oldu.

Geçen sezon İngiliz ekibi ile 33 maça çıkan 1.90 boyundaki file bekçisi, Liverpool'un Real Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle gündeme gelmişti.

(Ntvspor)

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