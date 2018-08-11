Beşiktaş kaleye transfer yapamazsa yoluna Tolga Zengin ile devam edecek

Kaleci transferinde David Ospina’ya yoğunlaşan ve Kolombiyalı oyuncudan yıllık ücreti konusunda indirim isteyen Beşiktaş yönetiminden flaş karar. Mali koşulların oluşması halinde Ospina’yı kiralık olarak renklerine bağlayacak olan siyah-beyazlılar aksi halde kaleci arayışını noktalayacak. aptan Tolga Zengin’in, LASK Linz maçındaki performansını göz önünde bulunduran yöneticiler, Ospina transferinin gerçekleşmemesi halinde Tolga ve Utku ile yola devam etmeyi planlıyor.

Ospina dışındaki kaleci adaylarının Tolga ve Utku ile aynı seviyede olması nedeniyle siyah-beyazlılar transfere sıcak bakmıyor.