Beşiktaş Karsdorp'u alamazsa Lang'ı transfer edecek

OPARE’DAN SONRA İKİNCİ SAĞ BEK

■ BEŞİKTAŞ Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, mayısta İtalya’nın başkenti Roma’ya giderek kiralamak istediği sağ bek Rick Karsdorp’a, bu kez Siyah-Beyazlı formayı giydirmeye uçtu. Daniel Opare ile anlaşan, Lyon’dan Rafael Da Silva için de girişimde bulunan Beşiktaş’ta Güner, menajer Kees Vos’un önerdiği 23 yaşındaki Hollandalı sağ beki kiralamak için Roma’nın Sportif Direktörü Monchi ile bir kez daha masaya oturacak.

OPSİYONU 10 MİLYON EURO

■ UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle temmuzda sezonu açacak olan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in istediği transferleri kamp dönemine yetiştirmek isteyen yönetici, Karsdorp’a imza attırmanın peşinde. Roma’nın. 23 yaşındaki sağ beki kiralamaya sıcak baktığı ancak 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu koydurmak istediği öğrenildi. 14 milyon euroya Feyenoord’dan Roma’ya transfer olan Karsdorp, bu sezon sadece 1 maçta 82 dakika forma giyebildi.

OLMAZSA MİCHAEL LANG

■ ROMA’YLA Karsdorp konusunda anlaşılamama durumunda da rotasını İsviçre’ye çevirecek olan Güner, Michael Lang için Basel ile görüşecek. İsviçre ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ bekin bonservisi konusunda uzlaşma sağlamaya çalışacak. 3 sezondur Basel forması giyen İsviçreli oyuncu geçen sezon 44 maçta 10 gol attı, 1 asist yaptı. Lang sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 27 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası’nda mücadele edecek İsviçre Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.

(Gunes)