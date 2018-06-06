Beşiktaş Klaassen'i transfer edip oyuncuyu yeniden parlatmak istiyor

İNGİLİZ basını Everton’da forma şansı bulamayan Klaassen’in, Beşiktaş’a gitmesinin hem oyuncu hem de kulüpler açısından olumlu olacağını yazdı. Everton’un 23.6 milyon pound ödeyerek aldığı Klaassen’in genç bir oyuncu olduğu ve bu kulüpte beklenen patlamayı bir türlü yapamadığı hatırlatılarak şu yorumda bulunuldu: Yaz döneminde Klaassen’in (25) Beşiktaş’a kiralanması hem oyuncu hem de kulüpler açısından olumlu sonuç verecek gibi görünüyor.

FAZLA ÖRNEK VAR

Çünkü Beşiktaş yedek oyuncuların bankası gibi. Avrupa’da bekleneni veremeyen oyuncular Beşiktaş’a gidince Şenol Güneş’in elinde parlıyor. Aboubakar, Mario Gomez, Anderson Talisca, Quaresma, Ryan Babel gibi bir çok örnek var. Davy Klaassen’in de yaz döneminde Beşiktaş’a kiralık verilmesi, Everton’a gelecekte iyi bir kazanç sağlayabilir.

(Aksam)