Beşiktaş Klaassen'le anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Everton'dan Davy Klaassen'i kadrosuna katmaya yakın. A Spor'un haberine göre, siyah beyazlı ekip, Klaassen transferini büyük oranda bitirdi.

Yeni sezonda orta alana takviyeler yapmak isteyen Kara Kartal, Everton'da bekleneni veremeyen ve takımdan ayrılması beklenen Hollandalı orta saha oyuncusuyla bir süredir ilgileniyordu. Cenk Tosun'un takım arkadaşı Klaassen'i Beşiktaş'a transferi için büyük oranda ikna ettiği belirtildi.

Hakan Gündoğar'ın geçtiği bilgilere göre Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euro bedelle, 25 yaşındaki oyuncuyu iki yıllığına kiralayacak.

Taraflar arasındaki tek pürüz satın alma opsiyonunda ortaya çıkıyor. Everton bu opsiyon için 20 milyon euroluk bir bedel belirledi. Beşiktaş bunu aşağıya çekme çabasında. Ajax altyapısından yetişen Klaassen, Everton formasıyla 17 maça çıktı.