Beşiktaş 'Kolombiyalı Neymar' lakaplı Carrascal'ın peşine düştü

BEŞİKTAŞ Talisca’nın yerini doldurabilmek için arayışlarını sürdürüyor. İspanyol basını Siyah-Beyazlılar’ın bonservisi Sevilla’da olan, geçen sezonu Ukrayna’nın Karpaty Lviv takımında kiralık olarak geçiren Jorge Carrascal’ı transfer etmek için harekete geçtiğini iddia etti. Kanatlarda da forma giyen Carrascal, “Kolombiyalı Neymar” olarak çağırılıyor.

SHAKHTAR VE KİEV DE İSTİYOR

Sevilla’nın, Monchi zamanında Millonarios’ten 900 bin eroya transfer ettiği 20 yaşındaki Carrascal’a Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev’in de talip olduğu belirtildi. Haberde 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar Sevilla ile sözleşmesi olan bu oyuncu için Beşiktaş yöneticilerinin 2 milyon euro teklif edip beklemeye geçtiği kaydedildi.

GOLCÜ ROGER ASSALE GÜNDEMDE

Vagner Love ve Negredo’dan memnun olmayan ve yerlerine kaliteli bir golcü arayan Beşiktaş’ta son olarak gündeme Roger Assale geldi. Young Boys’ta forma giyen Assale’yi oyuncu izleme ekibinin başına geçen Serkan Reçber’in önerdiği belirtildi. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet geçen sezon 49 maçta forma giyip 21 gol attı, 14 de asist yaptı.