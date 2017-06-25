Beşiktaş, Konfederasyon Kupası'ndan sonra Pepe'yi getiriyor

Siyah-beyazlı kulüp, PSG ve Inter’in de istediği Portekizli savunmacıyla el sıkıştı. 34 yaşındaki Pepe’ye 2 yıl için tam 10 milyon euro ödemeyi kabul eden Beşiktaş transferde öne geçmeyi başardı. Deneyimli oyuncunun, Konfederasyonlar Kupası’nın ardından İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Savunmasını güçlendirmek için uzun süredir arayış içinde olan Beşiktaş, Pepe’yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlı yönetimin, Real Madrid’le sözleşmesi biten Portekizli stoperle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in en az bir stoper takviyesi istemesi nedeniyle uzun süredir birçok oyuncu ve kulüple görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar, Pepe transferinde çok önemli adımlar attı. Tam 10 yıl formasını terlettiği İspanyol devi Real Madrid’le sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Pepe’nin, Beşiktaş’ın teklifini prensipte kabul ettiği belirlendi.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Pepe’ye 2 yıl için 10 milyon euroluk teklif yaptıkları öğrenildi. Paris Saint Germain ve Inter’in de uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı 34 yaşındaki başarılı futbolcunun, Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş hakkında çok olumlu bilgiler aldığı ve Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’in de transferin bitmesi için devreye girerek çaba harcadığı kaydedildi.

30 Haziran’da bitiyor

Beşiktaş’la maddi konularda anlaşmaya varan Pepe’nin, Rusya’da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nın ardından İstanbul’a geleceği vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun burada gerçekleşecek son görüşmelerin ardından kendisini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapacak resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Pepe’nin Real Madrid’le sözleşmesi 30 Haziran Cuma günü bitecek.

Milli formayla 84 maça oynadı

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası için Rusya’da bulunan Pepe, Portekiz Milli Takımı formasını 84 kez giyerken, 4 gole imzasını attı.

0,9 faul

Pepe, Real Madrid formasıyla La Liga’da 229 maç oynadı. Portekizli oyuncu, Avrupa’nın en agresif stoperlerinden biri olarak bilinmesine rağmen sadece 209 faul yaptı. Pepe’nin maç başına faul ortalaması 0,9 oldu.

80 sarı 6 kırmızı

Pepe, Real Madrid’de 334 maça çıkarken 80 sarı, 6 kırmızı kart gördü. 4 kez 2. sarıdan kırmızı kartla atılan deneyimli oyuncu 2 defa da direkt kırmızıyla oyundan ihraç edildi.

334 resmi maç

Real Madrid’de 10 sezon top koşturan Pepe tam 334 resmi maça çıktı. Rakip filelere 15 gol gönderen tecrübeli futbolcu 19 kez de asist yaptı.

(Milliyet)