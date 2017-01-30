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Beşiktaş Konyaspor Bein Sports 1’de

Beşiktaş Konyaspor karşılaşması Bein Sports 1 kanalından ekranlara gelecek. Spor Toto Süper Lig 19. hafta kapanış maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.

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Beşiktaş Konyaspor canlı yayın öncesi ilk 11’ler belli oldu mu? Bein Sports canlı yayın ile BJK Konyaspor canlı takip haberimizden yapılabilecek. Bein Sports 1 kanalında Beşiktaş Konyaspor maçı saat 20:00’de başlayacak. Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya’nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Beşiktaş, liderlik koltuğuna tekrar oturmak için bu maçta galibiyete ihtiyaç duyuyor.

 

BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

 

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA LİDER

Siyah beyazlı ekip bu maçı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna yeniden oturacak. Bir maç eksiğiyle M.Başakşehir’in 1 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada galip gelmek istiyor. Ev sahibi ekipte Afrika Kupası’nda yer alan Vincent Aboubakar yok. Ömer Şişmanoğlu ve Caner Erkin’in de sakatlıkları devam ediyor. Beşiktaş, Konyaspor’la oynadığı son 10 lig maçının sadece üçünü kazanabildi.

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde topladığı 27 puanla 6.sırada yer alan Atiker Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Rizespor’u 2-1 yenmişti. Zorlu Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen Aykut Kocaman’ın öğrencilerinde önemli eksikler var. Selim Ay ve Alban Meha sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek isimler.

İki takım arasındaki 31 lig karşılaşmasında Beşiktaş 17 kez galip gelirken, Konyaspor sadece dört kez kazanabildi. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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