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Beşiktaş Kostas Mitroglou'nu gündemine aldı

Bu sezon özellikle Cenk Tosun'un gidişiyle gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Yunanlı golcü Kostas Mitroglou'nu gündemine aldı.

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Fransa basınından Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransa basınında yer alan habere göre, gösterdiği performans nedeniyle Marsiya'da beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. 

Haberde, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Mitroglou ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakıldığı iddia edilirken, Yunan futbolcuya talip olan ekipler arasında eski takımı Benfica ve Beşiktaş'ın yer aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Marsilya'ya Mitroglu için teklif hazırlığında olduğunun ifade edildiği haberde, Marsilya'nın Mitroglou için yapılacak olan teklife sıcak baktığı bilgisine yer verildi.

Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasıyla sezon başında 20 milyon euroya Marsilya'nın yolunu tutan 29 yaşındaki Yunan golcü, bu sezon 21 maçta 9 gollü performans sergiledi.

(Haber1903)

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