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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1000 formayla Afrin'e gidiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve futbolcular bugün Afrin'e giderek Mehmetçik ve yöre halkına moral verecek.

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Bu özel ziyaret için hazırlanan 1000 adet forma geziden önce Afrin'e yollandı. Orman'ın yanı sıra takımdan Tolgay, Tolga, Gökhan Gönül ve Oğuzhan da Afrin gezisine katılacak. Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip, Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral vereceğim" diye konuştu.
 
(Sabah)

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