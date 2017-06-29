Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan istifa etti

Beşiktaş önümüzdeki sezondan itibaren amatör şubelerde küçülme kararını hayata geçiriyor.

Yönetim ekonomik tedbirler çerçevesinde birçok amatör şubenin faaliyetini donduracak. Bu şubeler arasında erkek voleybol ve kadın basketbolun dondurulma durumu büyük oranda netlik kazanırken kadın voleybol şubesi ile ilgili kesin karar ilk yönetim toplantısında verilecek. Hentbol şubesinin ise bütçesinde büyük oranda kesintiye gidileceği öğrenildi. Sadece erkek basketbol şubesi faaliyetlerine sponsor desteği ile devam ederken boks, güreş, atletizm, briç gibi diğer şubelerin durumu da yine yönetim toplantısında değerlendirilecek.

Erdal Karacan amatör şubelerdeki görevinden ayrıldı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından amatör şubelerden sorumlu yönetici Erdal Karacan görevinden istifa etme kararı aldı.

Karacan yaptığı açıklamada;

"Sayın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Amatör Şubelerinde Beşiktaşımız'ın başarısı için ter döken İdari, Teknik ve Sporcu Kardeşlerime; 2012 Yılında şahsıma tevdi edilen, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Amatör Şubelerinden sorumlu yöneticilik görevimden 29.06.2017 tarihinden itibaren ayrılacağım. Geçen süre içerisinde sizlerin göstermiş olduğu üstün işbirliği anlayışı, çalışmalarınız, başarılarınız ve dostluğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu duygu ve düşünceler ile, bundan sonraki çalışma hayatınızda da sağlık ve başarı dolu günlerin her zaman sizlerle olmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.