Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan istifa etti

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, amatör şubelerdeki görevini bıraktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş önümüzdeki sezondan itibaren amatör şubelerde küçülme kararını hayata geçiriyor.

Yönetim ekonomik tedbirler çerçevesinde birçok amatör şubenin faaliyetini donduracak. Bu şubeler arasında erkek voleybol ve kadın basketbolun dondurulma durumu büyük oranda netlik kazanırken kadın voleybol şubesi ile ilgili kesin karar ilk yönetim toplantısında verilecek. Hentbol şubesinin ise bütçesinde büyük oranda kesintiye gidileceği öğrenildi. Sadece erkek basketbol şubesi faaliyetlerine sponsor desteği ile devam ederken boks, güreş, atletizm, briç gibi diğer şubelerin durumu da yine yönetim toplantısında değerlendirilecek.

Erdal Karacan amatör şubelerdeki görevinden ayrıldı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından amatör şubelerden sorumlu yönetici Erdal Karacan görevinden istifa etme kararı aldı. 

Karacan yaptığı açıklamada;

"Sayın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Amatör Şubelerinde Beşiktaşımız'ın başarısı için ter döken İdari, Teknik ve Sporcu Kardeşlerime; 2012 Yılında şahsıma tevdi edilen, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Amatör Şubelerinden sorumlu yöneticilik görevimden 29.06.2017 tarihinden itibaren ayrılacağım. Geçen süre içerisinde sizlerin göstermiş olduğu üstün işbirliği anlayışı, çalışmalarınız, başarılarınız ve dostluğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu duygu ve düşünceler ile, bundan sonraki çalışma hayatınızda da sağlık ve başarı dolu günlerin her zaman sizlerle olmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

Filmler nasıl çekiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA