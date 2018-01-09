Beşiktaş Larin ve Demba Ba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Kanadalı golcü Larin ve Orlando City kulübü ile pazarlıklara devam ediyor. Demba Ba ile anlaşmaya yakın olan Kartal’da, Şenol Güneş, Cenk Tosun tipinde bir forvet konusunda bastırırken, Başkan Fikret Orman listesinde tuttuğu iki golcü için transfer turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Cenk Tosun’u Everton’a gönderdikten sonra yeni golcü arayışları içerisine giren Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı forvet Cyle Larin ile yapılan görüşmelere yoğunluk kazandırdı. Balotelli, Demba Ba ve Slimani gibi isimlerle de görüşen siyah-beyazlı yönetim, geleceğe yatırım olarak Kanadalı oyuncuyu da kadrosuna katmaya çalışıyor.

22 yaşındaki Larin ile yapılan görüşmelerde henüz hedefe ulaşamayan ve golcü oyuncunun istediği yıllık 2 milyon euroyu aşağıya çekmek isteyen Beşiktaş diğer yandan bonservis sorununu da çözmeye çalışıyor. Larin’i kadrosuna katarsa ABD Futbol Federasyonu’na belli bir pay ödemesi gereken siyah-beyazlılar, Kanadalı oyuncunun kulübü Orlando City ile de görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş, Cyle Larin’i renklerine bağlasa bile ikinci bir golcüyü daha transfer etmeyi planlıyor. Demba Ba ile prensip anlaşmasına varmaya yakın olan siyah- beyazlı kulüp, Senegalli oyuncunun 2.5 senelik sözleşme isteğini çözmeye çalışıyor.

Düğmeye basıldı

Balotelli ve Slimani gibi isimlerin pahalı olması sebebiyle Demba Ba ve Larin’e yönelen Beşiktaş Yönetimi’nin çok gizli iki ismi daha gündeminde tuttuğu ortaya çıktı.

Brezilya ve İskandinav ülkelerinden gelen socut raporlarını inceleyen siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Şenol Güneş’in isteği üzerine Cenk Tosun’un özelliklerine sahip bir golcü aradıkları vurgulandı. Golcü için düğmeye basan Başkan Fikret Orman’ın kurmaylarıyla birlikte kısa süre içinde yine transfer turuna çıkacağı da aktarıldı.

Atiba faktörü

Vatandaşı Cyle Larin’i Beşiktaş’a öneren Atiba Hutchinson transfer dönemlerinde adeta scout gibi çalışıyor. İki sezon önce PSV’den eski takım arkadaşı Marcelo’yu Beşiktaş’a öneren Atiba büyük katkı sağlamıştı. Kartal sezon başında Marcelo’yu Lyon’a satarak 8 milyon euro kazanmıştı.

Satışa hazır

ABD’de 21 Şubat’ta başlayacak MLS için kadrosunu oluşturan Orlando City’de forvet hattı için çalışmalar yapılıyor.

ABD basınında yer alan habere göre, ‘Aslanlar’ lakaplı takımın, Larin’i ayrılma ihtimali en yüksek isim olarak belirlediği ve şimdiden yerine oyuncu aramaya başladığı kaydedildi.

Kanadalı futbolcunun vedasına kesin gözüyle bakan MLS kulübü yöneticileri, yeni golcü için çalışmalara başladıklarını resmen duyurdu.

MLS’e yüzde 25 ödeme şartı var

Cyle Larin’in bonservisi konusunda ilginç bir kural bulunuyor. MLS’in (ABD Major League Soccer) en önemli kuralı olarak da bilinen ‘Homegrown Rule’ yani ligin içerisinden yetişen futbolcuların transferinde federasyona belli bir bedel ödeniyor.

MLS’in yetiştirdiği oyuncuları seçen MLS kulüpleri gelecek transferlerde yüzde 25’lik payı federasyona bırakıyor. MLS Draft’tan seçilen oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpler de bu kural nedeniyle bonservis bedeline ek olarak yüzde 25’lik bu ödemeyi de eklemek zorunda. Cyle Larin transferinde de bu kural işleyecek. 22 yaşındaki Larin, 2015 yılında MLS SuperDraft’ta Orlando City tarafından birinci sırada seçilmişti.

Kaka’nın ortağı

ABD ekibi Orlando City’de Brezilya’nın efsane oyuncusu Kaka Leite ile birlikte oynayan Cyle Larin, MLS’te de ün kazanmıştı.

‘Sessiz Dev’ lakabını alan oyuncu özellikle kafa toplarındaki hakimiyetiyle büyük beğeni topladı. OPTA rakamlarına göre de 2015’teki drafttan bu yana 43 gol atan Larin en iyi çıkış yapan genç yıldız oldu. Kaka ile hücum hattını oluşturan Kanadalı yıldıza ABD medyası kulübün de simgesi olan ‘Aslanlar’ lakabını vermişti.

45

Orlando City’de 3 sezon görev yapan Cyle Larin 89 resmi maçta 45 gole imza attı. Kanadalı oyuncu milli takım forması altındaki 21 maçta ise 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Skorer)