Beşiktaş LASK maçı izle D-Smart 77. Kanal Smart Canlı izle Beşiktaş LASK Linz maçı şifresiz kanalı Periscope Canlı İzle

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BEŞKTAŞ LASK LİNS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Vodafone Park'ta 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Maç D-Smart Smart Spor 77. kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Temsilcimiz Beşiktaş sezonu B36 Torshavn maçlarıyla açmıştı. Siyah-Beyazlılar 2-0 ve 6-0'lık skorlarla rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükseldi. Bu kez rakip Avusturya'nın LASK Linz kulübü. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynayacağı ilk maçta rakibini farklı mağlup ederek tur için büyük avantaj sağlamak istiyor. Turun ikinci ayağı gelecek hafta Avusturya'da oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar LASK Linz maçı öncesi mücadelenin saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.





İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Marcin Boniek ve Jakub Winkler ise maçın yardımcı hakemliğini yapacak.



Muhtemel 11'ler:



Beşiktaş:Tolga, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Adriano, Babel, Larin



LASK Linz: Schlager, Wostry, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Otubanjo

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. LASK Linz ise bir önceki turda Norveç’in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.



LASK Linz - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.





Beşiktaş'ın UEFA kadrosu yenilendi!



B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Quaresma ve Pepe ile yeni transfer Enzo Roco LASK Linz kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta Orkan Çınar, Umut Nayır ve Atiba Hutchinson ise kadroya dahil edilmedi.



LASK Linz kadrosu



Kaleciler: Filip Dmitrovic, Alexander Schlager, Thomas Gebauer, Tobias Lawal



Defans: Gernot Trauner, Christian Ramsebner, Markus Wostry, Philipp Wiesinger, Emanuel Pogatetz, David Bumberger, Maximilian Ullmann, Reinhold Ranft



Orta saha: Doğan Erdoğan, James Holland, Nemanja Celic, Peter Michorl, Florian Jamnig, Dominik Frieser, Thomas Goiginger, Alexander Riemann, Fabian Benko, Joao Victor,



Forvet: Samuel Tetteh, Yusuf Otubanjo



Beşiktaş’ın Avrupa’daki 207. sınavı



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz’i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79’unu kazandı, 83’ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.



Şenol Güneş yönetiminde 29. maç



Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde 29. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 29 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 49 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.



"Kupa 2"de 105. maçı



Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 105. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 104 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 167 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.



Beşiktaş’ın Avrupa performansı



Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



3 kez çeyrek final oynadı



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.



Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.







Farklı mağlubiyetler



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.



Hükmen galibiyetler



Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987’de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL’in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.



Avusturya takımlarıyla 9. maç



Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak. Avrupa’da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.



En golcüsü Oktay Derelioğlu



Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun’un ise 11’er golü bulunuyor. Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ile Gökhan Töre, Avrupa kupalarında kaydettikleri beşer golle dikkati çekti. Cyle Larin ise B36 Torshavn ile oynanan maçta 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.



Beşiktaş’ın Avrupa performansı



Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



3 kez çeyrek final oynadı



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.



Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.



Farklı mağlubiyetler



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.



"BİZİM RAKİBİMİZ 11 KİŞİDEN İBARET"



UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş’ın konuğu olacak olan LASK Linz’de teknik direktör Oliver Glasner ve takım kaptanı Gernot Trauner basın toplantısında konuştu.



Beşiktaş maçında sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Glasner, "Beşiktaş uluslararası tecrübe sahibi ve güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı ortada, birçok büyük takımı yendi. Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş’ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevlerimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş’a sürpriz yapmaya çalışacağız. Beşiktaş gerçekten iyi oynayan ve başlı başına kaliteli bir takım. Daha ofansif ve önde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. İyi ve heyecanlı bir maç ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.



Beşiktaş Stadı’nın atmosferiyle ilgili konuşan Glasner, "Yarın 30-40 bin kişi bekleniyor ve çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret" ifadelerini kullandı.



Avusturyalı teknik adam ayrıca saha zemininde yer yer bozulmalar olduğunu ve bu durumdan memnun kalmadığını söyledi.