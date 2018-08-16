LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda ne zaman yayınlanacak LASK Linz Beşiktaş maçı saat kaçta

LASK Linz - Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Futbol tutkunları BJK LASK LİNZ maçı için hazır. Vatandaşlar internetten Linzer Stadyumu'nda 20:45'te başlayacak olan maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş karşlılaşmasını Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşmanın hangi kanalda ekranlara geleceği henüz belli değil, konu hakkında resmi açıklama yapılır yapılmaz haberimizde bulabileceksiniz. MUHTEMEL 11'LER kimler? LASK LİNZ: SCHLAGER, POGATETZ, ULLMANN, RAMSEBNER, MİCHORL, TRAUNER, HOLLAND, RANFTL, GOİGİNGER, FRİESER, SAMUEL TETTEH BEŞİKTAŞ Muhtemel 11’ler kimler? TOLGA ZENGİN, GÖKHAN GÖNÜL, ROCO, PEPE, ADRİANO, MEDEL, TOLGAY, OĞUZHAN, BABEL, LENS, VAGNER LOVE. Temsilcimizin bu önemli karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, "LASK Linz-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

LASK Linz - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın temsilcimiz Beşiktaş, LASK Linz ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, Avusturya'da oynayacağı rövanş maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, LASK Linz Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil. Maçı yayınlayacak kanal belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Avrupa karnesi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.

Avusturya takımlarıyla 9. maç

Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak. Avrupa’da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Atiba Hutchinson kadroda yok

Beşiktaş'ın LASK Linz maçı öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda Atiba Hutchinson, Orkan Çınar ve yeni transferlerden Umut Nayır yer almadı. Diğer yandan Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe ise kadroda yer alan isimler oldu.

Avantaj Beşiktaş'ta

Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde şampiyonluğu, Avrupa Ligi'nde de finali hedefleyen Beşiktaş 6 hazırlık maçı oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Siyah-Beyazlılar ilk maçında Siofok ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Gyirmot'u 4-1 yenen Kara Kartallar, Shakhtar Donetsk ile oynadıkları hazırlık maçından ise 0-0 beraberlikle ayrıldı. CSKA Moskova ile oynadığı maçta 4-1 yenilen takım bu süreçte tek yenilgisini aldı. Ardından oynadığı Reading maçından 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son hazırlık maçında ise Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sezonun ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a karşı oynayan Kara Kartallar deplasmanda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Turun İstanbul'da oynanan maçı ise 6-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu turun ilk maçında Vodafone Park'ta LASK Linz'i konuk eden Beşiktaş karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.

Siyah-Beyazlılar ligin ilk haftasında ise Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.

LASK Linz'de son durum

Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz sezon öncesinde 3 hazırlık maçı yaptı. İlk maçında Apollon'u 2-1 yenen takım, ikinci hazırlık maçında ise Kızılyıldız'a 3-1 yenildi. LASK Linz son hazırlık maçında ise Heidenheim'e 4-0 mağlup oldu.

Avrupa ligleri arasında açılışı en erken olanlardan biri olan Avusturya Bundesliga'da 3 hafta geride kalırken LASK Linz oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Salzburg'a 3-1 yenilen takım, St. Pölten ile 0-0 berabere kalarak sezona kötü başladı ancak son lig maçında Admira Wacker'ı 1-0 yenen takım moral buldu.

Avusturya ÖFB Kupası'na ilk turdan başlayan LASK Linz burada Herta ile eşleşti. Rakibini 3-0 yenen takım turu rahat geçti.

UEFA Avrupa Ligi'n ise LASK Lİnz de Beşiktaş gibi 2. Eleme turundan başladı. Bu turda Norveç temsilcisi Lilleström ile eşleşen takım rakibini her iki maçta da yendi. Avusturya'da oynanan ilk maçı 4-0 kazanarak rövanşa rahat çıkan LASK Linz, ikinci maçta da rakibini 2-1 yenerek tur atladı.

Beşiktaş'ta transfer

Kara Kartallar'ın transferde ilk işi geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Jeremain Lens'in Sunderland'tan bonservisini almak oldu. Bunun dışında dört transfer daha yapan Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen ancak bonservisi Osmanlıspor'da olan Umut Nayır'ı, Cruz Azul'dan Enzo Roco'yu, Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü ve Bayer Leverkusen'in U19 takımından Güven Yalçın'ı renklerine başladı.

Bu transfer döneminde Beşiktaş iki önemli futbolcusunu ise kaybetti. İlk ayrılık Sırp futbolcu Tosic oldu. Dusko Tosic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'e transfer oldu. Beşiktaş'ın kalesinde kariyerinin en iyi dönemini geçiren Fabri ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a imza attı. Bu iki ismin dışında Matej Mitrovic Club Brugge'e, Denys Boyko Dinamo Kiev'e, Pedro Franco America'ya transfer oldu. Veli Kavlak'ın sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, Aras Özbiliz ise Willem II'e kiralık gönderildi.

LASK Linz'de transfer

Oliver Glasner yönetimindeki LASK Linz transfer döneminde sadece bir oyuncu için bonservis ödedi. Wacker'den Florian Jamnig'in transferi için 250 bin Euro ödendi. Bunun dışında Wolfsberger'den Dominik Frieser, Bayern Münih'ten Fabian Benko, Admira Wacker'den Markus Wostry, Ried'ten Thomas Gebauer, Zilina'dan Yusuf Otubanjo, ve Juniors'tan Nemanja Celic, David Bumberger ve Tobias Lawal için bonservis ödenmedi.

LASK Linz bu transfer döneminde Rene Gartler (St. Pölten), Pavao Pervan (Wolfsburg), Tobias Pellegrini (Herta Wels), Filip Dmitrovic (Ried), Felix Luckeneder (Altach), Rajko Rep (Hartberg), Dominik Reiter (Wiener Neustadt), Nicolas Schmid (Blau Weiss Linz), Lukas Grgic (Ried), Marko Raguz (Juniors) ile yollarını ayırdı.

Atiba Hutchinson kadroda yok

Beşiktaş'ın LASK Linz maçı öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda Atiba Hutchinson, Orkan Çınar ve yeni transferlerden Umut Nayır yer almadı. Diğer yandan Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe ise kadroda yer alan isimler oldu.