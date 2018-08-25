Beşiktaş Liverpool'dan Loris Karius'u kadrosuna kattığını açıkladı!
Beşiktaş, Loris Karius transferini videoyla açıkladı. Daha sonrasından İngiliz ekibi Liverpool, Alman kalecinin Siyah-Beyazlı ekibe 2 yıllığına kiralandığını resmi sayfasından duyurdu. 25 yaşındaki file bekçisini taşıyan özel uçak, az önce İstanbul'a indi.
Beşiktaş, Liverpool'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius transferini videoyla duyurdu. İngiliz ekibi Liverpool ise resmi sayfasından Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, dün Twitter kapak fotoğrafını "Come to Beşiktaş Loris Karius" yapmış ve taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
İlk önce silindi sonra tekrar paylaşıldı
Beşiktaş'ın paylaştığı Karius videosu bilinmeyen bir nedenle twitter hesabından kaldırıldı. Dakikalar sonra video tekrar paylaşıldı.
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius İstanbul'a indi!
Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki file bekçisini taşıyan özel uçak, az önce İstanbul'a indi.
LORIS KARIUS KİMDİR?
Stuttgart ve Manchester City'nin genç takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservissiz olarak Mainz'a giden Karius, 2016'da 6,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.
Loris Karius, geçen sezon Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.
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