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Beşiktaş, Loris Karius transferini açıkladı

Beşiktaş, Liverpool'dan Loris Karius'un satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiralandığını açıkladı

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Beşiktaş, dün İstanbul'a gelen Loris Karius'un transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un satın alma opsiyonlu iki yıllığına kiralandığı belirtildi ve "Futbol Takımımız, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadeleri kullanıldı.

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