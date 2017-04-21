Beşiktaş Lyon özeti, golleri ve önemli anları (BJK Lyon maç özeti)

Beşiktaş Lyon özeti nefes kesti! BJK Lyon maç özeti dakikalarının normal süresi 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti. Beşiktaş’ta Talisca gecenin yıldız ismi oldu. Turu atlayan takım UEFA Avrupa Ligi’nde adını yarı finale yazdıracak. Normal sürede Beşiktaş’ın iki golü Talisca’dan gelirken, Lyon’un tek golünü Lacazette kaydetti. İşte, merakla beklenen Beşiktaş Lyon maç özeti, golleri ve önemli anları.

BEŞİKTAŞ LYON MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

2.dakikada Beşiktaş rakip kaleyi yokladı. Lyon savunmasından seken topla buluşan cenk, ceza sahası dışından şansını denedi. Direk dibine gelen topu kaleci Lopes kontrol etti.

5’te bir pozisyon daha. Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk'in sert şutunda Lopes topu güçlükle çeldi.

14.dakikada Lyon tehlikeli geldi. Ani gelişen Lyon atağında sol kanattan yapılan ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolisso'nun vuruşu az farkla yandan auta gitti.

Gol perdesini 27.dakikada Talisca açtı. Sağ kanattan yerden kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruş köşeden ağlara gitti.

34.dakikada maça denge geldi. Gonalons'nun savunmanın arkasına kaldırdığı topla buluşan Lacazette, öne çıkan Fabri'nin üzerinden topu aşırtarak skoru eşitledi.

41.dakikada ani gelişen Lyon atağında Lacazette, bomboş durumda uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Fabri'yi aşan top direkten döndü.

43’te Talisca'nın sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptğı nefis vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

BEŞİKTAŞ LYON MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

İkinci yarı pozisyonla başladı. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Talisca'nın kafa vuruşunda kaleciyi aşan topu Jallet çizgiden çıkarttı.

54.dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topla buluşan Talisca'nın sert plasesi az farkla yandan auta gitti.

58’de Beşiktaş yeniden öne geçti. Adriano'nun sol kanattan yaptığı ortada Talisca kafayı vurdu ve Lopes topu bu kez filelerden çıkartmak zorunda kaldı.

63’te Tolisso'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Lacazette'in karşı karşıya vuruşunda Fabri gole izin vermedi.

68.dakikada Tousart'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş Atiba'ya açarparak yön değiştirdi. Fabri ters ayakta yakalanmasına rağmen topu çelmeyi başardı.

88’de Sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşında ceza sahasında yaşanan karambole Fabri üst üste üç kez gole engel olup Beşiktaş'ı maçta tuttu.

90.dakikada ani gelişen Lyon atağında savunmanın arkasına sarkan Lacazette'in karşı karşıya posiyonda yaptığı vuruşta top üst direkten auta gitti.

90 dakika 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi ve maç uzadı.