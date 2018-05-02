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Beşiktaş maça çıkmazsa cezası hükmen mağlubiyet ve kupadan ihraç

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı yarın yapılacak.

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İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem  Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla,  seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya  çıkmama kararı almıştı.

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak  karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan  takımı yine TFF açıklayacak.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta  yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.

Fenerbahçe sahaya çıkacak

Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya  çıkacak.

Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın  hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil  edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili  verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip  bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş,  gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından  elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen  müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle  birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden  sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari  haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte  bulunamaz."

Kupa finali Diyarbakır'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü  Diyarbakır'da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya  Akhisarspor olmuştu.

Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.

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