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Lyon Lorient'e 4-1 kaybetti taraftarlar futbolcuları protesto etti

Fransa Ligi'nde küme düşme hattında bulunan Lorient'e 4-1 kaybeden Lyon'da Beşiktaş maçı öncesi ortalık karıştı.

  • Sabah
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon, sahasında Lorient'e 4-1 yenilirken, taraftar hem protestosunu etti, hem de hedef olarak Avrupa Ligi'ni gösterdi.

Avrupa Ligi'ni kazanarak önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi almaya odaklanan taraftarlar, hakemin son düdüğü çalmasının ardından kale arkasında, "Sezonu kurtarın, bizi Stockholm'e götürün'' pankartı açarak Beşiktaş eşleşmesi öncesinde, İsveç'in başkentinde oynanacak finali hatırlattı.

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