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Beşiktaş maçı öncesi provokatif çağrı!

Lyon-Beşiktaş maçının oynanacağı Decines banliyösündeki Ermenilerden skandal açıklamalar geldi. Fransız ekibinin futbolcularına, 'Ermenistan için oynayın' çağrısı yapıldı.

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Lyon-Beşiktaş öncesinde Fransız ekibine gerginlik oluşturabilecel bir çağrı geldi. Lyon'un stadının bulunduğu Decines banliyösünde yaşayan Ermeniler, oyunculara 'Bizim için oynayın' çağrısı yaptı.

Sporx'te yer alan habere göre; Fransız RMC kanalının röportaj yaptığı Ermeni asıllı Fransız taraftar Christian Manoukian, "Türkler kalbimizde çok yerleri olmadıklarını bilirler. Tüm Ermeniler Lyon'un arkasında. Oyuncular, Ermeni kökenli Lyon taraftarları için oynasınlar, bu onları motive etsin" ifadelerini kullandı.

Bir başka Ermeni taraftar Yohan Manoukian ise, "Türkler milliyetçidir, bütün maç boyunca tezahüratlar yapacaklar. Bu biletler bizim kasabamızda değil de, Türklere nasıl satıldı anlamıyorum. Yöneticiler, stadı Ermenilerle doldurup Lyon'u desteklemelerini sağlayabilirlerdi. Lyon'da oyuncular, Decines'teki Ermeniler için oynayacaklarının farkına varsın. Lacazette, beni dinliyorsan, 3 katı daha iyi performans göstermelisin" diye konuştu.

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