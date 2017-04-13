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Beşiktaş maçı öncesi tribünlerde olay!

Olimpik Lyon - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi tribünde olaylar çıktı! Beşiktaş ve Lyon taraftarları sahaya indi. 2 bin civarında taraftar sahaya girdi.

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TRT 1'den verilen haberde; tribünde ses bombaları ve meşalelerin atıldığı ve bunun üzerine taraftarların sahaya indiği öne sürüldü. Lyon taraftarları sahaya girdikten sonra kale direklerine saldırmaya ve fileleri sökmeye çalıştı.

Beşiktaş ve Lyonlu futbolcular, antrenörler, sahada birbirlerine sarıldı ve tribünleri alkışladılar.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENMESİ GÜNDEME GELDİ!

UEFA yetkilileri toplantı yapıp maçın oynanmasına karar verdikten sonra iki kulübe 5 dakika ısınma hakkı tanıdı.

Sahaya çıkıp ısınıp tekrar içeri girip formaları o zaman giymeyi kabul etmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA yetkililerinin toplantı yaptığı odaya girdi. Sahaya direk formalarla çıkıp 5 dakikalık ısınmanın hemen ardından maçın başlatılmasını teklif etti. Şenol Güneş'in bu teklifi daha mantıklı bulunarak kabul edildi.

Daha sonra da iki takım sahaya formalarla çıkıp önce tribünlere alkışlarla dostluk mesajı verdi ve 5 dakika ısınarak maça başladılar.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINDA TARAFTARLAR NEDEN SAHAYA GİRDİ?

Konuyla ilgili Fransız kulübünden bir açıklama gelirken, "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" ifadeleri kullanıldı.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra Başkan Aulas, mikrofonla taraftarlara seslenerek sakin olmalarını söyledi. Uyarıların ardından taraftarlar tekrar tribündeki yerlerini aldılar.

Fransız polisi olaylara müdahale etmeye çalıştı. Olaylar stadyum dışına taştı ve Fransız polisinin, Türk taraftarların üzerine saldırdığı öğrenildi.

Stadyumda 15 ila 20 bin arasında Türk taraftar bulunuyor.

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