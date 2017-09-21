Beşiktaş maçında Volkan mı, Kameni mi oynayacak?

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Alanyaspor deplasmanında Carlos Kameni'yi ilk 11'de oynatınca Beşiktaş derbisi öncesi kaleci tercihi merak konusu olmuştu...

Samandıra'dan gemen son bilgilere göre Kocaman kararını verdi.

KAMENI FORMDA AMA...

Başarılı hoca, Kameni'nin performansından memnun olsa da Beşiktaş maçında kaleyi Volkan Demirel'e teslim edecek.

Kocaman, Kadıköy'de hem Beşiktaş hem de Galatasaray karşısında yenilgi yüzü görmeyen Volkan'ın tecrübesiyle takıma derbide önemli katkı yapacağını düşünüyor.

Bu sezon 2'si Avrupa 2'si ligde olmak üzere sahasında çıktığı 4 maçta da galibiyet alamayan F.Bahçe bu kötü seriyi Beşiktaş derbisinde sona erdirmekte kararlı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman da yapılan rakip analizlerinde oyuncularından Beşiktaş'ın en çok orta sahası ve kanatları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın orta sahadaki etkinliğinin önüne geçebilmek için oyuncularından bu bölgenin kalabalık tutulmasını isterken "Kanatlarımızı da sağlama alalım. Rakibin çıkışlarının önüne geçelim" dediği öğrenildi.

Takvim