Beşiktaş maçındaki performansı hayal kırıklığı yaratan Burak Yılmaz'ın pubis sakatlığı olduğu öğrenildi

Mücadele 2-2 tamamlanırken Trabzonspor'un golcü yıldızı Burak Yılmaz'ın sahadaki silik görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Yılmaz'ın etkisiz görüntüsünün altındaki o neden...

Milli yıldızın Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadaki vasat oyunu Ersun Yanal'ın da hoşuna gitmedi. Defans oyuncularına pres yapmayan ve uzun koşulardan kaçınan Burak'ın bu durumunun altındaki gerçek de ortaya çıktı.

Trabzonspor'a yakınlığı ile bilinen çevrelerden alınan bilgiye göre Burak Yılmaz'ın pubis (kasık) sakatlığı olduğu öğrenildi. Bu sezon Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan takımından transfer edilen ve attığı kritik gollerle takımına hayat veren Burak Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un ise golcü oyuncu ile ilgili önemli bir karar aşamasında olduğu Burak Yılmaz'ın ameliyat edilip edilmemesi ile ilgili kritik bir ikilemde olduğu ifade edildi.

PUBİS SAKATLIĞI NEDİR?

Özellikle futbolcular olmak üzere sporcularda kasık bölgesinde görülen aşırı kullanım sakatlıklarından biridir. Uyluk iç yan kaslarının kasığa yapıştığı bölgede ağrı ile karakterizedir. Bu bölgede hem karın kasları hem de uyluk iç yan kasları kasık ta pubis isimli kemiğe yapışırlar. Tendon hasarı yanında asıl olarak pubis kemiği içinde ödem gözlenir. Tanı için MR oldukça yararlıdır. Bölgedeki diğer olası hastalıkları ekarte etmek oldukça önem taşır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavisinde öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilir. Germe ve bölgesel tedavi içeren bu süreç uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir. İnatçı ve kronikleşmiş durumlarda bölgeye enjeksiyon uygulanarak tedavi yoluna gidilir. Kimi zaman da çok çok ilerlemiş vakalarda cerrahi yolla tedavi de yapılmaktadır.

Hürriyet