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Beşiktaş mahkeme tarafından eski oyuncusu Lamont Hamilton'a 350 bin TL ödeyecek

Basketbol Uyuşmazlık Mahkemesi, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Lamont Hamilton'a toplamda 100 bin doların üzerinde (350 bin TL) ödeme yapmasına hükmetti.

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Beşiktaş'a basketboldaki yüksek mahkeme BAT'tan kötü haber geldi... 2015-16 sezonunda siyah-beyazlı ekibin formasını giyen Lamont Hamilton konusu Basketbol Uyuşmazlık Mahkemesi'ne (BAT) taşındı.
 
33 yaşındaki pivotun aylık ücretinin 32.500 dolar olduğu, Beşiktaş'ta Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemine ait son üç aylık maaşını almadığı savunuldu. Mahkeme kulübün oyuncuya 97.500 dolar ödemesi gerektiğine hükmetti.
 
Siyah-beyazlıların ayrıca 3320 dolarlık harç parası ve 5000 dolarlık mahkeme masraflarını da ödemesine hükmedildi.
 
Basketbol Uyuşmazlık Mahkemesi, 2006'da ilk olarak FIBA Uyuşmazlık Mahkemesi olarak kuruldu, ardından basketboldaki tartışmalı konulara bakmak üzere FIBA'nın tanıdığı bağımsız mahkeme olarak BAT ismiyle görev yapmaya devam etti.
 
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