Beşiktaş Mandzukic için Suker ve Bilic'i devreye soktu

Ne Vagner Love ne de Negredo, Cenk Tosun’un boşluğunu doldurabildi. Bu arada 20 gol-8 asistlik performansıyla geçen sezona damgasını vuran Talisca gitti. Çok yüksek teklifler alan Quaresma ile Babel de yolcu gibi... Hâl böyleyken, hücum hattında sıkıntı yaşaması beklenen Beşiktaş’ta yönetim devreye girdi.

Şenol Güneş’in isteği üzerine forvet arayışlarına hız veren Siyah- Beyazlılar, listenin en başına, bir Dünya yıldızının ismini yazdı: Mario Mandzukiç...

MANU da istiyor

Bony, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimlerle de kontak halinde olan yönetim; Rusya’da finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı’nın yıldızıyla temasa geçti. İtalya’nın popüler sitelerinden Calciomercato da; Kartal’ın, Mandzukiç ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, Beşiktaş’ın işinin hiç de kolay olmadığı vurgulandı. Çünkü İngiliz devi Manchester United’ın da Mandzukiç ile ilgilendiği yazıldı.

Orman’ın kozu Suker ve Biliç

Başkan Fikret Orman'ın Mandzukiç görüşmelerindeki kozu Davor Suker ile Slaven Biliç... Orman ile ailece görüşen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker’in, Mandzukiç’e Beşiktaş ile ilgili çok olumlu referanslar verdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın unutulmaz hocaları arasına giren Biliç’in de vatandaşına İstanbul ve Beşiktaş hakkında pozitif bilgiler ilettiği kaydedildi.

(Fanatik)